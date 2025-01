Sicherheitsgefahr durch Drohnen über Gefängnissen

Zuvor hatte er Haftanstalten in Manchester im Nordwesten und Long Lartin im Westen Englands unangekündigt besucht und dabei „florierende“ Drogenmärkte vorgefunden. Im Gefängnis von Manchester habe die Menge an Drogen ein „katastrophales Ausmaß“ erreicht, erklärte Taylor anschließend in einem Bericht.