5. Niederlage für Hypo Tirol in Champions League!

Die Innsbrucker verloren am Dienstag in eigener Halle gegen CMC Warta Zawiercie aus Polen glatt mit 0:3 (-30,-13,-14) und kassierten damit in der fünften Runde der Gruppenphase die fünfte Niederlage. Die polnischen Gäste, Tabellenführer in Gruppe C, bleiben hingegen ungeschlagen.