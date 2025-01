Feuerteufel (45) muss nun fix drei Jahre in Haft

Mitte April ging auf einem Firmenareal in Innsbruck ein Kleintransporter plötzlich in Flammen auf und explodierte förmlich. Da das Fahrzeug nur 30 Zentimeter vom Gebäude entfernt stand, entstand auch an diesem erheblicher Sachschaden. Schnell war klar: es war Brandstiftung! Ein Pole (45), dessen angeschmorter Personalausweis später in Schutt und Asche entdeckt worden war, wurde schließlich festgenommen.