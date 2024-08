Versengter Ausweis führte zu „Feuerteufel“

Zu einem Puzzle der Ermittlungsergebnisse wurde ein mysteriöser Brand am 17. April in Innsbruck: Ein Kleintransporter ging dort nachts in Flammen auf, fast auch ein Firmengebäude. „Ich habe mit alldem überhaupt nichts zu tun“, sagte der angeklagte Pole (45) gleich mehrfach und zum Teil in harschem Ton.