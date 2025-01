Die Jungen machen Party, die Älteren sparen lieber

Millennials investieren am meisten in Urlaub

Die Millennials (geboren 1981 bis 1995) investieren „mit Abstand am meisten in Urlaub und können es sich leisten. Sie haben die Berufsausbildung hinter sich, machen erste Karriereschritte und verdienen oft schon gut. Wichtig sind ihnen auch Essens-Lieferservices und das Feiern zu Hause“, so Resch, der ergänzt: „Auffällig: Die Millennials gehen am meisten auf Sportveranstaltungen. Und bei den Hobbys stehen oft Tagesausflüge auf der Agenda, etwa der Besuch einer Ausstellung oder einer Burg mit den Kindern.“