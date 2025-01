Zittersieg und Ausraster: Medwedew droht Strafe

Keine großen Überraschungen hat es zunächst am dritten Tag der mit 58,29 Mio. Euro dotierten Tennis-Australian-Open in Melbourne gegeben. Große Mühe hatte am Dienstag aber der als Nummer fünf gesetzte Daniil Medwedew, der gegen den Thailänder Kasidit Samrej (THA) erst nach einem 1:2-Satzrückstand und einem „Ausraster“ noch mit 6:2,4:6,3:6,6:1,6:2 weiterkam.