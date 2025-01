Wallach Bogalho: Vom Angsthasen zur Rampensau

Schüchterne Begegnung

Obwohl ihr geraten wurde, sich ein anders Pferd zu kaufen, schafften es Martina und Bogalho auf Platz drei der Welt. Und zwar in der Disziplin „Working Equitation“. Als Martina den Wallach aus der Schweiz geholt hat, war er so unsicher, dass er kaum über den Hof gehen wollte - nicht die beste Voraussetzung für diese Art des Reitsports. Doch die Pferdefreundin glaubte an ihren Schützling. Mit viel Geduld und mentaler Unterstützung von ihrer Mama machte sie „Bogi“ turnierfit.