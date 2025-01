„Party ist für Mädels, bleibe mit Hund im Hotel“

„Fotografin???“ Lindsey Vonn lachte laut auf. „Ich habe das schon am Ende meiner ersten Karriere gemacht. Echte Fotos. Handyfotos vergisst man“, erklärte die Amerikanerin. Bis zur Ski-WM 2019 in Åre, der Bronze-Medaille in der Abfahrt und dem vermeintlichen Ende ihrer Laufbahn landeten die Polaroid-Fotos aus dem Ski-Zirkus in einem Buch. „Jetzt“, sagte Vonn in St. Anton kokett, „jetzt muss ich eben ein neues Buch machen, logisch.“