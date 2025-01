Vonn: „Es ist eben nicht alles vorbei mit 40!“

Die Uhr am Kirchturm in St. Anton zeigte 12.19 Uhr, da brandete unter den 4500 Zuschauern im nahen Ski-Stadion Jubel auf, als hätte doch noch eine Österreicherin der Italienerin Federica Brignone die Bestzeit abgeknöpft. Aber die 40-jährige Lady, die in der Begeisterung badete, spricht nur Deutsch mit österreichischem Dialekt – sie stammt eigentlich aus den USA, wohnt in Miami am Strand und versetzt die Ski-Welt in Staunen.