Vonn, Ronaldo & Co.: Leidenschaft steht über allem

Wie geht das nach so langer Pause? Was haben ihre Gegnerinnen in den letzten Jahren gemacht? Wie kann man mit einem künstlichen Knie so fahren? Ist Lindsey Vonn eine Außerirdische? Viele Leser-Fragen erreichen die Redaktion. Lindseys unerwarteter Wiedereinstieg in den Weltcup bewegt die Sportwelt. Rang 14 zum Start, Platz sechs in der Abfahrt und am Sonntag Rang vier.