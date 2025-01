ÖFB-Legionär hört auf: „Fußball, ich liebe dich!“

„Durfte so viel über das Leben und über mich selbst lernen“

„Lieber Fußball, seitdem ich denken kann, bist du ein Teil meines Lebens. Als kleiner Junge träumte ich davon in großen Stadien zu spielen und dich meinen Beruf nennen zu dürfen. Mit 20 ging dieser Traum, für den ich so hart gearbeitet habe, dann in Erfüllung“, begann Antonitsch sein rührendes Posting auf Instagram und ließ 12 Jahre Profifußball Revue passieren. „Ich durfte durch dich so viel über das Leben und über mich selbst lernen. Was es heißt, zu gewinnen und zu verlieren und immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Du hast mich gelehrt, Situationen so anzunehmen, wie sie sind und das Beste daraus zu machen.“