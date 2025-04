Pröll? Eine Folge von Intrigen und Machtspielen

Ein tollpatschiger Start in eine neue Ära, Österreichs Fußball-Volksseele kocht – noch nie wehte einem designierten ÖFB-Präsidenten ein rauerer Wind entgegen. Wenn Josef Pröll die Kommentare in den sozialen Netzwerken liest, braucht er eine dicke Haut. Die wird der 56-Jährige als früherer Spitzenpolitiker haben. „Aprilscherz“. „Totalschaden für den Fußball“. „Postenschacher“. „Freunderlwirtschaft“ – die Worte zur Begrüßung waren nicht gerade freundlich. Vor allem die nicht vorhandene Transparenz stieß den Fans sauer auf, Pröll wurde vom Wahlausschuss in letzter Sekunde wie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Eine Folge von Intrigen und internen Machtspielen, ein weiteres Beispiel, wie zerstritten sich Österreichs größter Sportverband präsentiert. Der sehnlichste Wunsch ist klar: Es soll Ruhe einkehren! Der Anhang reagierte allerdings aufgebrachter als je zuvor ...