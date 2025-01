Lawine in Norditalien reißt Tourengeher in den Tod

Grenze zur Schweiz

Die Lawine löste sich am Ostgrat der Punta Valgrande, einem 2850 Meter hohen Gipfel. Die Tour bietet eine Aussicht in fast alle Richtungen, wird aber eher selten begangen. Es handelt sich um eine steile Skitour in einem ursprünglichen und abgelegenen Gebiet. Das Gebiet liegt an der Grenze zur Schweiz.