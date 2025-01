Lazaros FC Turin trotzt Juventus im Derby Remis ab

Keinen Sieger hat das erste Turiner Derby des Jahres gebracht: In einem phasenweise turbulenten Spiel haben sich Valentino Lazaros FC Turin und Juventus mit 1:1 getrennt! Die Hausherren verpassten es mit dem Remis, sich wieder in Richtung oberes Tabellendrittel zu orientieren – und die Gäste verlieren mit der sechsten Punkteteilung in den jüngsten sieben Serie-A-Runden die Top-Plätze langsam, aber sicher aus den Augen …