Steirische Skiberge gondeln auf Rekordkurs

Senderbahn in Haus wird neu gebaut

Die Stimmung auf den steirischen Skibergen ist also gut. Im Ennstal steht man so bereits mit den nächsten Investitionen in den Startlöchern: „Wir werden für die nächste Saison unsere Senderbahn in Angriff nehmen. Geplant ist eine Zehnergondelbahn“, verrät Klaus Hofstätter. Der Kaibling-Chef weilte deshalb zuletzt auch einige Tage in Südtirol. Dazu wird auch die Verbindung nach Schladming modernisiert. Die Planaibahnen planen einen Achtersessellift nach Mitterhaus. Denn eines ist klar, der nächste Winter kommt bestimmt.