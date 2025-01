MedAustron setzt Meilenstein bei Augentumoren

Rund 2700 Patienten wurden bisher behandelt. Nach sechs Jahren der Vorbereitung und Entwicklung konnte nun ein Meilenstein gesetzt werden: Erstmals gelang es, einen Patienten mit Aderhautmelanom per Protonen zu behandeln. Mit der neuen Methode werden dank der Vorteile der Ionentherapie sensible Strukturen in unmittelbarer Nähe verschont.