Mit der „Strahlenkanone“ gegen den Krebs

Rund 375.000 Menschen in Österreich leben derzeit mit Krebs. Unbestrittener Vorreiter in Sachen Ionen-Therapie ist hierzulande schon seit Längerem das Forschungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt. Hier wurden bereits 2000 Krebspatienten behandelt und 47.000 Einzelbestrahlungen durchgeführt. Rund 16 Prozent davon sind Kinder und Jugendliche. Denn wachsende Organe sind besonders verletzlich und störanfällig, daher gilt es das Risiko für bleibende Schäden oder Spätfolgen größtmöglich zu minimieren. Das beste Mittel dafür ist die Ionentherapie (mittels Protonen und Kohlenstoffionen).