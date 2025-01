Gael Monfils siegt und holt sich Federer-Rekord

Gael Monfils hat sich am Samstag zum ältesten Sieger überhaupt auf der ATP-Tour gekürt. Mit 38 Jahren und vier Monaten besiegte der Franzose im Auckland-Finale den Belgier Zizou Bergs mit 6:3,6:4. Er überbot damit Roger Federer, der 2019 beim Titel in Basel zwei Monate jünger gewesen war. Es war der 13. ATP-Titel für Monfils, fast 20 Jahre nach seinem ersten in Sopot in Polen 2005.