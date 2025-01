Aus Startelf gestrichen! Alonso löst Wirtz-Rätsel

Ein versöhnliches Ende

Das Duo verpasste deshalb die Mannschaftsbesprechung und war so keine Option mehr für die Startaufstellung. Denn Alonso wollte keinen Spieler auf dem Platz, den er nicht vor Anpfiff akribisch auf das taktische Vorgehen eingewiesen hatte. Am Ende durfte Wirtz in der zweiten Halbzeit ran und Leverkusen holte drei wichtige Punkte.