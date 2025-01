Eberl-Ansage: „Hat nicht mehr Spielzeit verdient“

Der französische Stürmer wartet beim FC Bayern noch auf seinen Durchbruch und konnte sich in dieser Saison offensiv kaum in Szene setzen und überzeugen. Gerüchten zufolge sollte Tel in der laufenden Transferperiode ausgeliehen werden. Laut Eberl ist dies aber nicht geplant. „Mathys ist bei uns voll geplant – von Beginn an der Saison und auch jetzt im Winter.“