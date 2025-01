Feuer-Inferno in L.A.: NFL verlegt Play-off-Spiel

Wegen der verheerenden Brände in Los Angeles findet das Play-off-Spiel der Rams gegen die Minnesota Vikings in Arizona statt. Die Entscheidung, die für Montagabend (Ortszeit) geplante Partie der Wildcard-Runde zu verlegen, gab die NFL am Donnerstag nach Ausbruch eines weiteren Feuers in der US-Metropole bekannt.