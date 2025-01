So krank und gefährlich sind unsere Füchse

Eine Studie bestätigt das, wovor Jäger bereits gewarnt haben: „Füchse erkranken in zunehmend am Fuchsbandwurm – der medizinisch korrekte Begriff lautet Fünfgliedriger Fuchsbandwurm bzw. Echinococcus multilocularis“, bestätigt Mario Deutschmann von der Kärntner Jägerschaft. In den vergangenen vier Jahren wurden 441 Tierkörper untersucht, um genaue Zahlen zu erhalten. „Davon sind 76 Tiere, das sind etwa 19 Prozent, mit dem kleinen Fuchsbandwurm infiziert“, so Deutschmann weiter. Und das sei gefährlich – auch für Menschen.