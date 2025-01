Orbáns Kabinettchef steht auf US-Sanktionsliste

Korruption in Ungarn hat sich verschärft

Laut Transparency International hat sich die Korruption in Ungarn in den letzten zehn Jahren verschärft. Die Europäische Union hat bereits Gelder zurückgehalten, weil Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verletzt wurden. Die US-Sanktionen könnten daher weitreichende wirtschaftliche Folgen haben, zumal auch europäische Banken ähnliche Maßnahmen ergreifen könnten.