Fußgängerin von Alko-Lenker tödlich verletzt

Gegen 18.50 Uhr war am gestrigen Mittwoch, 8. Jänner, ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Murtal mit einem Klein-Lkw in Knittelfeld in der Marktgasse in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs. Laut eigenen Angaben habe eine Fußgängerin auf Höhe Marktgasse 7, die zuvor den Gehweg benutzt habe, plötzlich die Fahrbahn gequert.