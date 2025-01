Wintertraum im Lichtermeer in Tirol

Kristallklarer Himmel, verschneite Landschaften und klirrende Kälte - was sich nach einem Märchenfilm anhört, ist in der Naturparkregion Reutte Realität. Neben klassischen Winter-Freizeitaktivitäten sorgen vor allemzwei besondere Erlebnisse bis 23. Februar für große Augen und einzigartige Momente: So lädt die Burgenwelt Ehrenberg in eine bunte und faszinierende Welt ein, in der Geschichte und Moderne verschmelzen. Dort lässt Lumagica Reutte die altehrwürdigen Gemäuer in einer leuchtenden Fantasiewelt erstrahlen und zeigt die Burg einem ganz besonderen Licht und in einem einzigartigen Zauber.