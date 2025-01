Tschofenig: „Im Wettkampf hat es Klick gemacht!“

Wie haben Sie das nervenaufreibende Finale erlebt?

Daniel Tschofenig: Es war extrem herausfordernd, in der Quali hatte ich noch extreme Schwierigkeiten. Ich habe so gekämpft mit der Schanze, aber im Wettkampf hat es Klick gemacht. Ich habe gewusst, es fliegt, es geht um alles und es hat hingehaut. Alles, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Es ist einfach so überwältigend.