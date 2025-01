Stefan Kraft: „Fair? Nein, das glaube ich nicht!“

Zur Halbzeit des Tour-Finales in Bischofshofen war er noch vorangelegen, sowohl in der Tages- als auch in der Gesamtwertung – am Ende hat Stefan Kraft wohl einen der bittersten Abende seiner Karriere erlebt! Wegen irregulärer Windverhältnisse hatte er minutenlang auf seinen Sprung zu warten, verlor dabei entscheidend an Spritzigkeit. „Ob es fair war? Nein, das glaube ich nicht!“, so der Salzburger …