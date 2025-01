Plus-Grade und warmer Föhn lassen Eis schmelzen

Erst vergangenen Freitag wurde der Lendkanal in Klagenfurt zum Eislaufen freigegeben, auch am Aichwaldsee, Hörzerdorfersee und am Rauschelesee verbrachten unzählige Eisläufer das Wochenende und die Feiertage! Am Montag wurden dann ganz überraschend alle Eisbahnen wieder gesperrt: „Am Rauschelesee wurde ein Föhnwind mit 8,5 Grad Celsius gemessen“, erklärt Eismeister Friedrich Morak im „Krone“-Gespräch. Der Todesstoß für das Eis. Und trotz der Sperre waren am Sonntag zahlreiche Eisläufer auf der gesperrten Fläche unterwegs.