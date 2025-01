Nach Tour-Sensation ist Vermeulen „noch hungriger“

Langläufer Mika Vermeulen schöpft aus seinem zweiten Platz bei der Tour de Ski viel Selbstvertrauen und nimmt bereits die nächsten Highlights ins Visier. Der Steirer will in einigen Wochen bei der WM in seiner Wahlheimat Norwegen nach den Sternen greifen und auch im Gesamtweltcup um Spitzenränge mitreden. Zunächst steht für den 25-Jährigen aber eine kurze Erholungsphase in der Ramsau auf dem Programm.