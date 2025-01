Tumulte nach Aufstiegshit, SAK zittert sich weiter

Als Geheimfavorit bezeichnete Organisator Thomas Selner im Vorfeld Bürmoos. Das lag nicht nur an deren Ausrüster Puma, sondern an einem starken Kollektiv rund um Goalie O‘Connor und Neuzugang Feiser, das von Ex-Profi Michael Switil in Abwesenheit des urlaubenden Trainers Dragicevic betreut wurde. Im direkten Duell ging‘s schließlich gegen punktgleiche Anifer um den Gruppensieg. Da war klar: Der Sieger muss in die bockschwere Zwischenrunde mit Seekirchen, Hallein, Puch und Eugendorf. Entsprechend ging schon vorab das große Rechnen auf beiden Seiten los. Schlussendlich siegte Anif (zu hoch) mit 4:0.