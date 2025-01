Kein Geld: 20-Mio.-Bahnhof immer noch nicht fertig

Standortbürgermeister versteht ÖBB-Welt nicht mehr

„Möglicherweise fehlende 200.000 Euro stehen doch in keinem Verhältnis zur Gesamtbausumme von 20 Millionen“, schüttelt Schmid ungläubig den Kopf. Er als Standortbürgermeister wird auch immer wieder angesprochen, warum die Gemeinde nicht weitermache. „Dabei liegt das nicht in unserer Hand“, so der Bürgermeister. Zuletzt habe er in der Sache offiziell nichts mehr von den ÖBB gehört.