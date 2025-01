Ex-ÖSV-Adler als Coach unter Druck, kommt Stöckl?

In Polen wächst die Kritik an Cheftrainer Thomas Thurnbichler. Experten zählen den ehemaligen ÖSV-Adler für den desaströsen Auftritt des stolzen polnischen Skisprung-Teams bei der aktuellen Vierschanzentournee an. Als Nachfolger bringt man Alexander Stöckl ins Spiel, der selbst auf ein turbulentes Jahr zurückblickt.