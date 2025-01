Unfall: 15-Jähriger wurde über Auto geschleudert

Am Donnerstag gegen 17.39 Uhr war ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt Land mit seinem Mofa von Ferlach in Richtung Kirschentheuer unterwegs. Ein Pkw-Lenker (54) fuhr mit einer Beifahrerin in die entgegengesetzte Richtung, als es zu dem Zusammenprall kam.