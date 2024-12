Wanda am Residenzplatz – Wer tritt noch auf?

Der Vertrag zwischen der Stadt Salzburg und „Semtainment“ läuft vorerst für zwei Jahre. Am 29. und 30. Mai 2026 steigt das nächste Konzert-Doppel am Residenzplatz. „Wir wollen hier etwas aufbauen, werden liefern. Auf- und Abbau werden nur eine Woche dauern“, sagt Veranstalter Thomas Semmler. Der Ticketverauf läuft über den Online-Händler Oeticket und startet bereits am Donnerstag. „Wir verkaufen in ganz Salzburg im Jahr knapp eine Million Eintrittskarten – fast alles in den Bereichen Klassik und Sport. Es gibt also einen Aufholbedarf, was Rock und Pop betrifft“, freut sich Christoph Klingler von Eventim, zu dem auch Oeticket gehört.