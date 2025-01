Mit Hammer und Sackrodel stiehlt Bande Tresore

Schwierige Fahndung

Die Jagd auf die Kosovaren gestaltet sich schwierig: In der Nacht auf 27. November flüchteten zwei Verdächtige bei einer Kontrolle in Lamprechtshausen (Sbg.) aus ihrem Auto. In dem Wagen fanden Polizisten einen Spreizer, eine Sackrodel, einen Vorschlaghammer und weiteres Einbruchswerkzeug. Am 16. Dezember wurde nach einem Einbruch in Mondsee ein Fahrzeug der Bande in Thalgau (Sbg.) gesichtet. Auch hier gelang drei Tätern die Flucht zu Fuß. Im Pkw wurden erneut ein Spreizer und Werkzeug sichergestellt.