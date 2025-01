Triest: Toter Grazer soll Spitalsarzt gewesen sein

Am Montag starb, wie berichtet, ein 63-jähriger Grazer beim Silvesterurlaub in Triest an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Laut italienischen Medienberichten handelt es sich um einen bekannten Arzt: Berndt Urlesberger leitete bis zum Vorjahr die Frühchenstation am Grazer LKH-Uniklinikum.