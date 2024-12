Hochsprunganlage wegen Silvesterrakete abgefackelt

Böller, Raketen und andere Feuerwerkskörper! Eine Vielzahl an Gefahren lauert bei der Verwendung pyrotechnischer Gegenstände. Davor warnte anlässlich des Jahreswechsels einmal mehr die Tiroler Polizei. Wie gefährlich es werden kann, zeigte sich bereits in der Nacht auf Dienstag in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel).