28 neue Gesetze zur Repression

Als erste Amtshandlung hat der am Sonntag vereidigte, prorussische neue georgische Präsident Micheil Kawelaschwili 28 Gesetze unterzeichnet, die das Land erschüttert haben. Darunter Regelungen, die es ermöglichen, Menschen wahllos zu verhaften, um mögliche zukünftige Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. „Es ist absurd“, sagt Tsiklauri. „Brillen sind verboten, Masken sind verboten.“ Was sich in Georgien abspielt, ist mehr als nur Protest der Bevölkerung. Es ist ein Ausdruck des Widerstands gegen eine selbst ernannte Regierung, die das Land in Richtung eines totalitären Regimes zu steuern scheint. „Der Protest ist das Einzige, was uns noch bleibt – und das wissen die Menschen. „Wir können es uns nicht leisten, nicht auf die Straße zu gehen“, sagt Tsiklauri nachdrücklich.