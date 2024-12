Bond-Girl gibt im Fasten-Paradies Yoga-Kurse

Das Vivamayr-Hotel in Maria Wörth (Kärnten) war im Besitz des kürzlich verstorbenen Hannes Androsch, der die Anteile an seinen Sohn Gregor Rothschedl vermacht hat. „Bei uns geht alles weiter wie bisher“, sagt Geschäftsführer Serhan Güven, der Silvester in Dubai verbringt. Im neuen Jahr kommt Schauspielerin, Sängerin und Autorin Heike Makatsch auf Besuch und gibt im teuren Fastenhotel am Wörthersee Yoga-Kurse.