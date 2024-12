In diesem Bundesland bebt die Erde am häufigsten

Die meisten Beben in Tirol und der Steiermark

In Tirol wurden mit 70 verspürten Erdbeben die meisten Erschütterungen verzeichnet, wobei ein Großteil auf eine außergewöhnliche Serie im Raum Waidring-Pillersee zurückzuführen ist. Die Steiermark folgt mit 20 spürbaren Beben, was laut Geosphere doppelt so viel wie der Durchschnitt der letzten zehn Jahre ist. Diese Zunahme wurde vor allem durch Bebenserien in den Regionen Leibnitz, Unzmarkt und Leoben verursacht. Niederösterreich liegt mit 16 verspürten Erdbeben auf Platz drei, was einem durchschnittlichen Jahr entspricht. In Kärnten wurden 13 Erdbeben wahrgenommen, davon hatten neun ihr Epizentrum im Raum Zell-Pfarre. In Vorarlberg wurden neun Beben registriert, insbesondere im Gebiet von Wald am Arlberg, und in Oberösterreich gab es fünf verspürte Erdbeben, vier davon im Raum Steyrling.