„Silvester ist gefährlicher als unsere Tempojagd“

Treffen mit Kitesurf-Olympiasieger in seiner alten Heimat Perchtoldsdorf. Beim Spaziergang durch den Ort hat der 23-Jährige vor seiner alten Volksschule viel Spaß. Beim Foto-Shooting vor der Burg zieht er lässig die Goldmedaille aus der Hosentasche. Beim Interview in der Eventlocation „Rosie“ sind auch Mama Claudia, Papa Christian, Schwester Linda, Oma Monika und der Labradoodle „Ellie“ dabei. Sehr gut gelaunt sprach Valentin über ein früheres Schockerlebnis an Silvester, seine wichtigste Frage an Elon Musk und sein Entspannen ohne Smartphone.