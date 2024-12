Dominic Thiem: „Das gab es schon lange nicht mehr“

„Erholt und bereit für alles, was 2025 bringt“

Der Niederösterreicher hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Ende Oktober beendete der US-Open-Sieger von 2020 beim Turnier in der Wiener Stadthalle seine glorreiche Karriere. Nach 563 Matches auf ATP-Ebene und weit mehr als 1000 Matches in seiner gesamten Tennis-Karriere war Schluss. „Erholt und bereit für alles, was 2025 bringt“, freut sich Thiem bereits auf seine kommenden Aufgaben.