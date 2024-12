Baum traf Forstarbeiter: Mann schwer verletzt

Zwei „First Responder“ des Roten Kreuzes waren zuerst am Unfallort, kurz darauf trafen auch die Feuerwehr Hörmsdorf, die Polizei und die Rettung ein. Der Verletzte musste vom Unfallort – etwa 150 Meter abseits der Straße am Waldrand – zum Rettungshubschrauber transportiert werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen. „Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte klappte reibungslos“, zog die Feuerwehr in einer Aussendung zufrieden Bilanz.