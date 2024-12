Franka Potente spricht über Kampf gegen Brustkrebs

Geheilt und fitter als mit 24

Dennoch sei sie kämpferisch an die herausfordernde Zeit gegangen. „Selbstmitleid ist keine meiner Charaktereigenschaften“, so Potente. Sie habe die Behandlung gestartet, währenddessen aber viel Sport – etwa Hot Yoga oder Spinning – betrieben, gleichzeitig auf Zucker und Milchprodukte verzichtet. „Der Anspruch war immer: Ich will nicht sterben“, erklärte die Schauspielerin.