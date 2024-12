99ers krallen sich Top-Verteidiger aus Köln

Verteidiger des Jahres in der russischen KHL und zwei Mal in deren All-Star-Aufgebot. Zuvor bereits im All-Star-Team der finnischen Liiga und erst vor zwei Jahren auch Verteidiger des Jahres in der deutschen DEL. Dass Nick Bailen nun zu den 99ers wechselt, ist laut Sportdirektor Philipp Pinter „ein echter Glücksfall“. Bei seinem Ex-Klub, den Kölner Haien, fühlte sich der 42-fache Nationalspieler von Belarus zuletzt nicht mehr wohl. Folglich kam es zur Vertragsauflösung. Die Grazer schlugen zu.