Jetzt Tickets für „Queer“ mit Daniel Craig sichern

„Queer“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von William S. Burroughs und wird von Regisseur Luca Guadagnino („Challengers – Rivalen“, „Call me by ypour Name“) als eine vielschichtige Liebesgeschichte inszeniert. Im Mittelpunkt steht William Lee (Daniel Craig), ein US-amerikanischer Expat, der in den 1950er-Jahren in Mexiko-Stadt auf der Suche nach Zugehörigkeit ist.