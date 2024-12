Krebs! Ski-Welt bangt um zweifachen Kitz-Sieger

In den 1970er-Jahren ist er zeitweise einer der besten und schnellsten Ski-Fahrer der Welt gewesen, zwischen Dezember 1972 und Jänner 1974 hat er Abfahrten in Kitzbühel (1973, 1974), Wengen, Gröden sowie Garmisch gewonnen – doch die Erinnerung an seine Erfolge rückt aktuell in den Hintergrund, denn nun ist bekannt geworden, dass die schweizerische Ski-Legende Roland Collombin (74) an Krebs erkrankt ist!