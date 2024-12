„Für mich unvorstellbar, wenn ich ein Baby hätte“

Blickt man auf die Startlisten muss man sagen, dass die Zukunft der Freestyle-Disziplinen nicht in Gefahr scheint.

„Als ich begonnen habe, war die Dichte im Big Air noch kleiner, weil die Mädels noch nicht in der Lage waren, so große Sprünge zu springen. Mittlerweile ist der Nachwuchs so stark geworden und die Dichte so hoch. Für den Sport hätte ich mir nichts Schöneres wünschen können. Ich freue mich, dass wir auch Nachwuchs in Österreich haben. In Klagenfurt sind wir vier Starterinnen. Das ist schön, da kann ich was zurückgeben oder eine Mentorin sein. Für mich schließt sich da ein bisschen ein Kreis. Für mich ist das eine runde Sache. Ich bin die Älteste, aber ich bin sehr inspiriert von der neuen Generation. Ich habe vollen Respekt und mittlerweile kann ich mir etwas von den jungen Japanerinnen abschauen, von der Neuseeländerin. Ich bin mit der Lage glücklich. Es wäre nicht gut und nicht normal, wenn ich nach zehn Jahren noch unangefochten auf der Nummer eins wäre.“