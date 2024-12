„Knallharte Rechnung!“ Slalom-Ass frustriert

„Spaß macht das nicht. Aber letztendlich hast du nicht so viele Möglichkeiten außer weitermachen“, resümierte Straßer nach seinem Ausfall beim Slalom in Alta Badia gegenüber dem „Bayrischen Rundfunk“ nüchtern die Situation. Erneut schied der Deutsche aus – sein dritter Ausfall in Serie. Der Start in die WM-Saison ist nicht nach Plan verlaufen.