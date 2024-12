Beim besten Geschenk sind sich die ÖSV-Adler einig

In der Weihnachtspause vor dem Start der Vierschanzentournee schalten die österreichischen Skispringer im Kreise ihrer Liebsten ab. Bevor die ÖSV-Adler beim traditionellen Schanzenspektakel nach dem Tourneesieg greifen, werden die Akkus mit gutem Essen und Erholung in der Heimat aufgeladen. Zu Weihnachten gibt es bei Stefan Kraft, Daniel Tschofenig und Jan Hörl verschiedene Traditionen, das Trio war sich aber einig, dass der Dreifachsieg in Engelberg das beste Geschenk war.